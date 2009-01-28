Фонд Франчук виділить $ 2,5 млн на програму боротьби зі СНІДом

2,5 млн. доларів виділить Фонд Олени Франчук на реалізацію програм боротьби з ВІЛ/СНІДом в Україні.

Про це УНІАН повідомили у Фонді «АНТИСНІД», засновником якого є Олена ФРАНЧУК.

Проект, який за підтримки Фонду «АНТИСНІД» і Фонду Віктора Пінчука реалізує Ініціатива з ВІЛ/СНІДу Фонду Вільяма Дж. Клінтона, почав працювати в Дніпропетровській області восени 2006 року.

У рамках проекту сьогодні реалізують програму замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для споживачів ін`єкційних наркотиків і перша в Україні дослідницька програма швидких тестів на ВІЛ без застосування складного лабораторного устаткування.

Проект розрахований на 5 років. Внесок Фонду «АНТИСНІД» в його реалізацію становить 2,5 млн. доларів.

Програма ЗПТ для споживачів ін`єкційних наркотиків почалася в Дніпропетровській області в липні 2008 року. А вже в грудні 2008 року 302 пацієнти (170 з них ВІЛ-позитивні) отримують у медичних установах області препарат метадон у таблетованій формі. Всі пацієнти, що беруть участь у програмі, можуть також отримати послуги з діагностики та лікування інфекційних захворювань, консультації соціальних працівників.

Для України також дуже важлива програма, що дає змогу набагато спростити та пришвидшити тестування на ВІЛ. Фонд Клінтона підготував і запустив дослідження, яке в майбутньому дасть змогу використовувати разом з методом підтвердження ВІЛ-статусу (він потребує часу та спеціального лабораторного устаткування), який використовують сьогодні, комплекс з трьох швидких тестів різних виробників. Завдяки цьому можна ширше залучити до тестування представників найбільш вразливих груп – насамперед споживачів ін`єкційних наркотиків і жінок секс-бізнесу. У майбутньому фахівці зможуть на місці здійснювати тестування і обирати підходи до подальшої діагностики і лікування, ґрунтуючись на результатах швидких тестів, результати яких відомі вже за 15-20 хвилин.

Проте, як зазначають у Фонді «АНТИСНІД», це стане можливим, коли буде внесено поправки до чинного законодавства. Сьогодні в Україні встановити ВІЛ-статус людини можна тільки після перевірки результатів тестування в лабораторних умовах.

За даними на кінець грудня 2008 року в Дніпропетровській області 900 осіб пройшли обстеження швидкими тестами на ВІЛ і лабораторні підтверджувальні дослідження, у кожного третього пацієнта тест на ВІЛ дав позитивний результат.

Довідка УНІАН. За оцінками міжнародних експертів, в Україні сьогодні з ВІЛ/СНІДом живе близько 440 тисяч осіб (1,63% населення країни віком 15-49 років). За даними Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом, споживачі ін`єкційних наркотиків становлять 67% від усіх зареєстрованих з 1987 року людей з ВІЛ.

Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ) – це лікування, під час якого пацієнти, які страждають на опіоїдну наркозалежність, замість нелегальних наркотиків отримують під контролем лікаря препарат-замінник, наприклад, метадон.