Мільйонам людей у світі загрожує голод - Світовий банк
12:41, 28 січня 2009Країна
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Причиною голоду можуть стати нестабільні ціни на продукти харчування і фінансова криза... У разі бездіяльності урядів у всьому світі наслідки можуть бути плачевними...
Мільйонам людей у світі може загрожувати голод через зростання цін на продукти харчування, заявили представники Світового банку на саміті, присвяченому світовій продовольчій кризі, що проходив в Мадриді, повідомляє Бі-Бі-Сі.
На думку членів делегації банку, причиною голоду можуть стати нестабільні ціни на продукти харчування і результати фінансової кризи, що триває.
Співробітники Світового банку заявили, що у разі бездіяльності урядів у всьому світі наслідки можуть бути плачевними.
"Треба робити більше, щоб бути впевненими в тому, що найуразливіші люди одержують необхідну допомогу", - сказав представник делегації банку.
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