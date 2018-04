Людство уже не зможе зупинити глобальне потепління

Численні наслідки глобальних кліматичних змін стали незворотними, стверджують американські вчені.

Як виявилося, міністерство енергетики США з метою отримати відповідь на питання, як далеко зайшов процес потепління, закликав учених провести відповідне дослідження.

Результати виявилися приголомшуючими: експерти виявили, що навіть якщо якимось чином вдасться припинити викиди вуглекислого газу, що створює парниковий ефект, середня температура повітря на планеті всеодно збережеться на високому рівні протягом тисячі років.

"Люди помилково вважали, що якщо вдасться зупинити викиди двоокису вуглецю, температура знизиться і повернеться до норми через 100, 200 років. Це не так", - сказала Сюзан Соломон, автор доповіді, який опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учені попередили, що якщо зростання викидів вуглекислого газу в атмосферу продовжиться, це призведе до скорочення кількості опадів на півдні Європи, у Північній Америці, деяких частинах Африки та Австралії. Усі ці регіони і так уже страждають від посушливого клімату.

На даний момент процес глобального потепління частково сповільнюють океани, які поглинають тепло. Однак це тепло, зрештою, всеодно повернеться в атмосферу у результаті випаровування води, пояснюють дослідники.

BBCrussian.com