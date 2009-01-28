Медикам Києва страйкувати заборонили

Попереджувальна акція столичних медиків, доведених до відчаю невиплатою зарплат і жебрацьким становищем медицини, відбулася не в тих масштабах, в яких була заявлена. Про це пише газета "Новая".

«Увечері напередодні акції в столиці відбувалася нарада, - розповіла газеті «Новая» завідувачка оргвідділу Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я Ірина ДЕГРІК, - після якої всі головлікарі отримали від керівників територіальних медичних об`єднань усну заборону на проведення акції, і вчора вранці майже всі наші плакати було зірвано».

Стійких виявилося мало - центральна поліклініка Солом’янського району, одна з поліклінік і поліклінічна амбулаторія в Харківському, по одній в інших районах столиці. У їхніх кабінетах з 11.00 до 11.30 з`явилися плакати, з яких пацієнтів повідомляли, що медикам зарплату виплачують не вчасно, їм нічим платити на світло та воду, а часто немає грошей навіть на необхідні медикаменти.

І.ДЕГРІК вважає, що акція таки відбулася, тому що про проблему заговорили вголос. Уже зараз медпрацівників підтримує Федерація профспілок України, галузева профспілка педагогів і Національний комітет порятунку бізнесу. Останній у суботу, 31 січня, збереться в Українському домі на свою конференцію, куди запрошено й медиків (вони будуть з плакатами в білих халатах), пише газета «Новая».

Як повідомляв УНІАН, 28 січня в усіх медичних закладах Києва мав відбутися масовий попереджувальний страйк з вимогою до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вирішити питання із заборгованістю із заробітної плати.

Як повідомив народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, відповідне рішення було ухвалено на позачерговій конференції Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я. За словами депутата, лікарі терміново зібралися, оскільки вже впродовж двох місяців адміністрація Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не виплачує київським медикам заробітну плату.

«Навіть більше - впродовж цього часу не було жодного фінансування найневідкладніших витрат: на ліки, медичні інструменти та інше. Доходить до того, що лікарі приносять пацієнтам з дому поїсти, лікарням нічим годувати хворих», - сказав депутат.

Як зазначив А.ПАВЛОВСЬКИЙ, іншим розпорядженням територіального медичного об`єднання від головних лікарів вимагають запропонувати свою тарифну сітку вартості за надання медичних послуг. «Це є порушенням Конституції України, яка гарантує надання безплатних медичних послуг», - зазначив депутат.