Найпопулярніші імена для новонароджених у 2008 році

Найпопулярнішим чоловічим та жіночим ім‘ям при реєстрації народжень дітей у 2008 році були Назар та Анастасія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК з посиланням на аналіз матеріалів територіальних органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Зокрема, серед чоловічих імен в Україні найпопулярнішими у 2008 році стали – Назар, Данило, Максим, Владислав, Микита, Артем, Кирило, Єгор, Ілля, Андрій, Богдан, Денис, Дмитро, Ярослав, Олександр, Володимир.

Серед жіночих імен найбільшою популярністю користувалися – Анастасія, Ангеліна, Аліна, Дар’я (Дарина), Діана, Катерина, Марія, Наталія, Софія, Юлія, Вікторія, Єлизавета, Анна, Вероніка, Уляна, Олександра, Христина.

Крім того, повертають популярність церковнослов‘янські імена. Здебільшого, такими іменами торік називали хлопчиків - Єлисей, Іоан, Іоаніс, Яромир, Гордій, Ераст, Устим, Дем’ян.

Користувалися популярністю при реєстрації новонароджених у 2008 році й іноземні імена: чоловічі – Домінік, Герман, Марк, Роберт, Фелікс, Оскар, Адріан, Гарольд, Ян; жіночі – Ніколь, Сабіна, Каміла, Ліана, Беатта, Евеліна, Домініка, Емма, Сабріна, Ванесса, Мішель, Анета, Кармеліта, Ізабелла.

Найбільш нетрадиційними іменами минулого року виявилися чоловічі - Христофор, Адам, Франко, Атос, Спартак, а також жіночі – Весна, Красуня, Мадонна, Даная, Сара Малка, Зінаїда Майя.

Водночас, органами реєстрації актів цивільного стану повідомлено приклади неординарних випадків зміни імен громадянами, які не вподобали власне ім‘я. Зокрема, зареєстровано зміну імен Ганна на Ніколь, Олена на Меліса, Катерина на Б`янка, Аліна на Кирилина, Марина на Мадлена, Дмитро на Дан, Тамара на Тамара Аврора, Валентина на Індіра, Лариса на Льоліка, Валерій на Вілор.

Зареєстровано зміну прізвищ Лох на Любімова, Фрісман на Квіточка, Ківа на Солнишко, Сидоренко на Щаслива, Кремінська на Преподобна, Дурко на Вітович, Сало на Кириченко, Локшина на Фортуна, Грін на Гріх, Краля на Українець, Худоба на Шиян, Нога на Марко, Босий на Мірошниченко, Спиридонова на Ле Мер-Кюре.

Зареєстровано також одночасну зміну імені та прізвища: Цись Наталія на Єлизарова-Максимовська Кароліна-Аріадна, Дрожжин Василь на Боголюбський Георгій-Іоан, Буднік Ганна на Каурс Анніс, Кузнєцова Юлія на Лайм Ліка, Степанов Юрій на Баренбаум Ісроель, а також Чуб Руслан на Білан Дмитро.