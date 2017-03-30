Майже 50% хворих українців відмовляються від лікування через нестачу коштів

48,8% українців відмовлялись від лікування через брак коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, які на брифінгу оприлюднила виконавчий директор благодійного фонду «Пацієнти України» Ольга Стефанишина.

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Дослідження було проведене благодійним фондом у квітні-вересні 2016 року у рамках проекту USAID «(Без) коштовна медицина».

У той же час, як показало дослідження, 50,4% респондентів відкладали лікування через брак коштів, а 43,3% - продавали коштовні речі, майно, аби придбати ліки, або позичали кошти на препарати.

Також дослідження показало, що 97% українців платили за препарати, лікуючись амбулаторно, такий же відсоток респондентів платили кошти, лікуючись стаціонарно. У той же час 68,7% опитаних не звертаються до лікаря, займаючись самолікуванням.

«94% опитаних підтвердили, що головною проблемою в Україні є вартість ліків. 52% респондентів сказали, що не ходять до лікаря, а просто в інтернеті консультуються, як краще їм лікуватись. Вони також корегують собі списки ліків, коли бачать їх високу вартість, замінюють собі один препарат на інший, просто дивлячись в інтернеті. При чому 50% людей купили собі ліки, які ще не довели свою ефективність. Насправді, українці витрачають половину своїх коштів на ліки, які не є ефективними», - повідомила Стефанишина.

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Дослідження також показало, що 50% українців не довіряють лікарям.

Водночас директор регіональної місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові Сьюзан Фріц зазначила, що дослідження показало, що реформа системи охорони здоров’я є пріоритетною для України.

Своєю чергою, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголосила, що наразі робиться все можливе, аби реформа медицини стартувала вже в цьому році. Вона вкотре зазначила, що медичні послуги в Україні повинні бути якісними і доступними для кожного пацієнта.