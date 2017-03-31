Українці щороку витрачають понад 3 млрд грн на ліки, без яких можна було б обійтися

Як повідомили УНІАН у МОЗ, 69% хворих займаються самолікуванням, не звертаючись за допомогою до лікарів. Причини такої ситуації – дорожнеча медпослуг, недовіра до лікарів та низька культура лікування самих українців. Половина всіх українців вживали ліки за порадами знайомих чи рекомендаціями в інтернеті. Про це свідчать результати дослідження USAID «(Без)коштовна медицина».

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Аналіз топ-100 найбільш продаваних ліків в аптеках України показав, що пацієнти щорічно витрачають понад 3 млрд грн на препарати, без яких можна було б обійтися. 48% пацієнтів скаржаться на підробки та неякісні ліки, а відсоток тих, хто вдається до самолікування, сягає майже 70%.

Дослідження виявило, що українці не довіряють лікарям. Майже 40% учасників фокус-груп скаржились на непрофесійність медперсоналу. Загалом йдеться про некомпетентність та байдужість лікарів, про те, що лікарі часто не розпитують пацієнта про його стан і не пояснюють, чи пояснюють надто поверхово, що саме вони призначають. Медики лише в половині випадків пропонують пацієнтам дешевші та дорожчі ліки на вибір. Третина пацієнтів зізнаються, що лікарі виписують надто багато ліків. Також однією з причин недовіри пацієнти вважають корупцію в лікарнях.

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Експерти зазначають, що аби почати лікування, пацієнтам доводиться вдаватися до різних стратегій: відкладати лікування, проходити неповний курс, позичати кошти, продавати майно. Це слугує підтвердженням непослідовної фармацевтичної політики в Україні: фінансовий тягар майже завжди лягає на плечі хворого.