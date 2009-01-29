Коли сода – ліки

Багато хто з нас використовує питну соду при тих або інших захворюваннях. Але, чи завжди її прийом виправданий?

Відразу слід сказати про те, що за наявності у вас таких недуг, як гастрит з підвищеною кислотністю і при виразковій хворобі шлунку, приймати соду слід, дотримуючись обережності. Річ у тому, що при взаємодії з кислим вмістом шлунку, можуть виникнути болі, спричинені утворенням газів.

Категорично не рекомендується застосовувати соду при серцевих захворюваннях, оскільки хворе серце потребує калія, а сода є сполукою натрію.

Не варто приймати усередину содовий розчин з сіллю для поповнення водного запасу організму. Для подібних цілей краще використовувати спеціальні розчини, такі як ентеродез або регідрон.

А ось у разі зовнішнього застосування содових розчинів практично ніяких обмежень не існує.

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