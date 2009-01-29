Головою Держкомітету ветеринарної медицини призначено Вербицького

Головою Державного комітету ветеринарної медицини України призначений Петро ВЕРБИЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, таке рішення закріплене розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня ц.р. Кабінет міністрів України звільнив Григорія ІВАНОВА з посади голови Державного комітету ветеринарної медицини України. Г.ІВАНОВ звільнений у зв`язку з несумлінним виконанням своїх обов`язків – порушенням Присяги державного службовця (пункт 6 частини першої статті 30 Закону України “Про державну службу”).

П.ВЕРБИЦЬКИЙ в 1999 – 2005 рр. обіймав посаду головного державного інспектора ветеринарної медицини України, голови Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України. З 14 серпня 2006 р. – заступник міністра аграрної політики України.