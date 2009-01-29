Черновецький обіцяє медикам виплатити борги із зарплати

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє виплатити заборгованість із заробітної плати столичним медикам і вчителям до 1 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на своєму брифінгу. Більш того, він пообіцяв зберегти їм всі муніципальні надбавки, які вони одержували в 2008 році.

«У Києві ми до 1 березня всі зарплати, всі надбавки збережемо – і вчителям, і лікарям ми все виплатимо, і ви будете цьому свідками», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що вже на сьогодні відключені від тепло- і енергопостачання медичні установи і школи поступово підключаються назад. А відключення відбулося, за поясненням мера, через «нерозуміння з молодим керівником «Київенерго».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «Київенерго» зараз віялом включає раніше відключені муніципальні установи, оскільки (його керівник) "злякався втратити посаду". "Я підготував сотні позовів, і готовий був змінити керівництво", - заявив мер.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня в усіх медичних закладах Києва планувався масовий попереджувальний страйк з вимогою до Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вирішити питання із заборгованістю із заробітної плати. Відповідне рішення було ухвалене на позачерговій конференції Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я. Як повідомив народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, лікарі терміново зібралися, оскільки вже впродовж двох місяців адміністрація Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не виплачує київським медикам заробітну плату. «Більш того, впродовж цього часу не було ніякого фінансування невідкладних витрат: на ліки, медичні інструменти тощо. Доходить до того, що лікарі приносять пацієнтам із дому поїсти, лікарням нічим годувати хворих», - зазначив депутат.

За інформацією газети "Нової", попереджувальна акція столичних медиків, доведених до відчаю невиплатою зарплат і жебрацьким станом медицини, відбулася не в тих масштабах, в яких була заявлена. «Увечері напередодні акції в столиці проводилася нарада, - розповіла газеті «Новій» завідувачка оргвідділом Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я Ірина ДЕГРИК, - після якої всі головлікарі одержали від керівників територіальних медичних об`єднань усну заборону на проведення акції, і вчора вранці майже всі наші плакати були зірвані».

Стійких виявилося мало - центральна поліклініка Солом’янського району, одна з поліклінік і поліклінічна амбулаторія в Харківському, по одній в інших районах столиці. В їх кабінетах з 11.00 до 11.30 з`явилися плакати, з яких пацієнтів повідомляли, що медикам зарплату виплачують не вчасно, їм нічим платити на світло і воду, а часто немає грошей навіть на необхідні медикаменти.