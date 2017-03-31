Серед поранених за добу в АТО військовослужбовців є й жінка

В зоні АТО за минулу добу серед поранених українських військовослужбовців є одна жінка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, 13 отримали поранення і травми, серед яких - одна жінка», - сказав він.

Лисенко висловив співчуття близьким та рідним загиблих воїнів.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу зафіксовано 69 ворожих обстрілу на Донбасі. Двоє українських військових загинули, 13 поранені і травмовано.