Особливості ”зимового” харчування - налягайте на вівсянку та яскраві фрукти

Взимку ми страждаємо від частих простуд, недосипання, кисневого голодування, проблем із настроєм. Чому? Тому що харчуємось "по-літньому". Більшість зимових проблем можна вирішити, змінивши систему харчування, тоді не страшні ні холод, ні хвороби. Тільки стежте за тим, щоб ваша щоденна споживча корзина важила не менше 2000 кілокалорій, - адже зниження калорійності раціону ослабляє імунний захист організму.

Недоїдання у поєднанні з холодом згубне для зовнішності. Також взимку краще не дотримуватися ні "білкових", ні "вуглеводних" дієт - у холод організму потрібно все.

У оптимальному і найбільш збалансованому співвідношенні мікроелементи та вітаміни є у вівсяній каші. Вівсяна каша за поживної цінністю максимально наближена до грудного молока. У ній є вітаміни А, Е, В1, В2, В6, амінокислоти, а біотин, що міститься у вівсянці, добре виліковує сухість і лущення шкіри, випадіння волосся. Це дозволяє вживати вівсянку навіть зовнішньо - у вигляді масок для обличчя.

Вітамінами краси дієтологи вважають вітаміни групи В. Якщо їх не вистачає, з`являються червоні плями на обличчі, тріщини в кутках губ, а волосся і нігті стають слабкими і ламкими. Головне джерело вітаміну В - пісне м`ясо, печінка і хліб грубого помелу.

Взимку, коли дні все коротші, нам не вистачає серотоніну - "гормону щастя". Для його вироблення обов`язково потрібне світло, тому рівень серотоніну в організмі знижується в холодну пору року.

Допомогти від зимової депресії можуть банани і шоколад. До природних антидепресантів належать і жирні кислоти, якими багаті жирна риба, насіння, оливкове масло. Емоційний підйом викликає також селен. Високим вмістом цього мікроелемента можуть похвалитися горіхи, морська риба, червоне м`ясо, печінка.

Допомагає відбиватися від шкідливих мікробів амінокислота цистеїн. Вона робить слизисті оболонки непроникними для збудників захворювань. Максимальна кількість цистеїну міститься в рибі, соєвих продуктах, злаках, сирі, м`ясі птиці.

На сніданок потрібно з`їдати хоча б один кисломолочний продукт - кефір, кисле молоко, ряжанку або йогурт. У їх заквасці беруть участь бактерії, що підвищують місцевий імунітет слизистої оболонки шлунку і кишечнику.

В ідеалі кожна їжа повинна починатися і закінчуватися вітамінною добавкою. Щоб поповнити запаси вітаміну С, який допомагає організму відновитися після хвороб, потрібно подружитися з квашеною капустою, полюбити відвар шипшини або чай із лимоном.

Для профілактики і лікування простуди лікарі рекомендують курячий бульйон - він прискорює відновні процеси в організмі, знімає запалення в горлі і пом`якшує кашель. Багате білком нежирне м`ясо забезпечить швидке відновлення імунних клітин.

Проте пам`ятайте - імунну систему не можна підтягнути лише одним вітаміном. Лікарі-дієтологи рекомендують у холодну пору року нажимати на фрукти-овочі жовтого і оранжевого кольорів - апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони, гарбуз, варену моркву і ін. Вони містять "противірусні" вітаміни А, Е, С, а також особливі речовини - біофлавоноїди, що сприяють їх засвоєнню.

Економити на харчуванні, особливо взимку, не варто, оскільки все заощаджене доведеться, зрештою, з відсотками віддати за лікування.

Часник і цибуля також гідні похвали - вбивають хвороботворні мікроби наповал. Взагалі, усі екзотичні страви, що обпалюють рот і піднебіння, мають бактерицидні властивості. Приплюсуйте сюди і високий вміст у приправах вітамінів. Не дивно, що деякі спеціалісти рекомендують для профілактики ГРЗ навіть чай заварювати з перцем.

До речі, про чай. Традиційний засіб лікування простуди є й одним з кращих способів профілактики. Додамо лише, що зелений чай (гарячий, солодкий та ще й з лимоном), який швидко увійшов у моду, в боротьбі з вірусами ефективніший за чорний.

Ну і, звичайно, не можна не згадати журавлину. Хоча в реальному житті вона не завжди буває розлогою, її цілющі властивості ніскільки не перебільшені. А може навіть і зменшені. Журавлина у будь-якому вигляді - один з найкращих засобів захисту організму від навали зимових хвороб.

Якщо ви вважаєте одне лише збалансоване харчування недостатнім, то можемо порекомендувати й радикальніші методи: періодично полощіть горло настоєм ромашки або звіробою, змащуйте слизові оболонки носа олійним настоєм часнику й цибулі (соняшникову олію півгодини витримати в киплячій "бані", охолодити, після чого до неї треба додати кілька зубків часнику, шматочок цибулі й витримати дві-три години) - у такий ніс не сунеться жоден мікроб. Ще один гарний засіб - ножні ванни з гірчицею у поєднанні з масажем і подальшим змазуванням кінцівок прогріваючими мазями.

І, звичайно ж, настої трав. По-перше, старі добрі (й досить приємні на смак) знайомі: липовий цвіт та іван-чай, їх можна заварювати, як звичайний чай, а можна готувати всілякі настої. По-друге, заслужено славнозвісна ехінацея, а точніше, полісахариди, що містяться у ній, прекрасно зміцнюють імунну систему. Любителям аромотерапії, які не страждають на алергію, рекомендуємо потішати себе запахами евкаліптової та чебрецевої олії. А розвішені у спальній кімнаті мішечки з сушеними травами: деревієм, чорною бузиною, гісопом, шавлією, пижмом і монардою не лише навіюють романтичні фантазії про лабораторії алхіміків і башти чаклунів, а й відженуть хворобу.

Підготувала Інна Криженко.