Епідемія грипу столиці поки не загрожує

Епідемії грипу найближчим часом не буде Рівень захворювання грипом в Києві на попередньому тижні був майже в два рази нижче за епідемічний поріг. Про це повідомили в Державній санітарно-епідеміологічній службі Києва.

За період з 19 по 25 січня в Києві було зареєстровано 16,1 тис. хворих, що на 1,2% більше в порівнянні з попереднім тижнем і в 1,9 разу нижче епідпорогу. При цьому серед дітей у віці 7-14 років зростання рівня захворюваності було значно вище - на 26%. У 2008 році загальний рівень захворюваності в аналогічний період був трохи вищий - 19,2 тис. хворих, в 2007 і 2006 роках - близько 16 тис. чоловік.

Вірусологічна лабораторія Киевської міської СЕС за минулий тиждень досліджувала 20 носоглоткових змиву, внаслідок чого віруси грипу виявлені не були. У двох пробах були виявлені віруси парагрипу, в двох - аденовіруси, і ще в двох - РS-віруси.