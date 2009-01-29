Схвалено законопроект про захист житлових прав дітей-сиріт

Уряд схвалив законопроект, спрямований на захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту, вчора на засіданні уряду ухвалено рішення передати на розгляд Верховної Ради проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа», підготовлений Мін’сім’ї.

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, який представляв законопроект на засіданні Кабміну, зазначив: "Прийняття Верховною Радою цього закону дасть можливість створити умови для того, щоб діти, які виховуються у сім’ї піклувальника, прийомній сім’ї чи дитячому будинку сімейного типу, після досягнення 18 років отримували житло, а не лише були взяті на облік для покращення житлових умов, як це передбачено законодавством сьогодні".

За словами міністра, законопроектом, зокрема, передбачено обов’язкове занесення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, на облік громадян, які потребують покращення житлових умов; взяття дітей на облік, як громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов за місцем їх походження; а також розроблення порядку збереження і передачі в оренду житла, яке належить дитині, на час її перебування на вихованні у прийомній сім`ї чи у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.