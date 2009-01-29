Головний психіатр закликає ЗМІ не спекулювати на темі кризи

Головний позаштатний психіатр МОЗ України Ірина Пінчук звертає увагу на те, що останнім часом в українських масмедіа почастішали публікації на тему негативного впливу кризової економічної ситуації на психічний стан українських громадян, повідомляє сайт МОЗ України.

Зокрема, пані Пінчук виступила з заявою до представників ЗМІ.

“На жаль, значна частина цих публікацій базується на висловлюваннях, висновках різноманітних псевдофахівців, цілителів, астрологів, віщунів, психоаналітиків й інших людей, які не мають спеціальної підготовки, думки яких частіше є спекулятивними і переважно непрофесійними," - зауважила головний психіатр.

За її словами, іноді некоректні інтерв`ю дають і лікарі-психіатри, дипломовані психологи та психотерапевти.

"Враховуючи це, психіатрична громада наполегливо просить представників ЗМІ проявити ініціативу у співпраці з діючими у кожному регіоні фахівцями з психіатрії, психотерапії, психології, та з їх допомогою регулярно пояснювати читачам, радіослухачам і телеглядачам, що по-перше, психічні захворювання в переважній більшості випадків є біологічно детермінованими і не можуть бути спровоковані економічними, політичними, кліматичними й іншими, зовнішніми стосовно людини, факторами, по-друге, тривога, страх, які пов`язані із соціальними причинами, стихійними лихами, війнами тощо, є нормальною реакцією людини на загрозливу або неблагополучну ситуацію," - відзначила І.Пінчук, наголосивши, що теперішній час ні в Україні, ні в інших країнах Європи, які переживають закономірний економічний спад, пов`язаний із циклічним розвитком світової економіки, немає росту психічних захворювань і суїцидальної активності.

Головний психіатр України вважає, що псевдофахівці у більшості випадків свідомо розпалюють серед населення почуття тривоги, страху, сповіщаючи йому міфічні історії про зростання числа тяжких психічних розладів.

"Переслідуючи цілком конкретні меркантильні цілі, вони заманюють у свої приватні кабінети потенційних клієнтів, які і так вже потерпіли фінансово від економічної кризи," - попереджає І.Пінчук.