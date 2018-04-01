Адресну грошову допомогу хворим на цукровий діабет відтермінують

У Міністерстві охорони здоров’я України відбулося засідання Координаційної ради з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий та нецукровий діабет, присвячене обговоренню питання порядку забезпечення хворих інсуліном у 2009 р. та можливості переходу на адресну грошову допомогу, повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров`я України.

Виступаючи на засіданні Колегії, заступник міністра охорони здоров’я Зиновій Митник наголосив, що ухвалена нещодавно Концепція Державної цільової програми “Цукровий діабет” на 2009-2013 роки визначила основним завданням відпрацювання дієвого механізму забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та виробами медичного призначення. Яким буде цей механізм і повинні визначити спільно МОЗ, громадські організації, представники обласних управлінь охорони здоров’я, профільного комітету Верховної Ради.

Особливу дискусію серед учасників Колегії викликала пропозиція переходу до грошової адресної допомоги хворим на цукровий діабет. Проти такого кроку категорично виступили громадські організації та фахівці зі спеціальності “ендокринологія” з різних областей України. Віце-президент Міжнародної Діабетичної Федерації Валентина Очеретенко звернулася до Координаційної ради з заявою, в якій підкреслила, що “в умовах економічної кризи будь-які зміни слід впроваджувати надзвичайно виважено, щоб не завдати шкоди і не погіршити вже існуючого механізму надання діабетичної допомоги”. Серед проблем, які найбільше турбують громадськість: як запобігти несвоєчасній виплаті коштів громадянам з бюджету, що нерідко трапляється в умовах економічної кризи; як гарантувати, що ці кошти буде використано родиною за призначенням, а не на утримання сім’ї, виплату кредитів, навчання дітей тощо; чи зможуть аптечні заклади своєчасно забезпечити необхідний асортимент препаратів, особливо у районних центрах та сільській місцевості; як держава контролюватиме питання росту цін на інсулін, і чи не залишаться хворі без ліків через інфляційні процеси.

Ще однією проблемою в разі запровадження адресної грошової допомоги, на думку фахівців МОЗ України, стане відсутність препаратів інсуліну в закладах охорони здоров’я, які безпосередньо надають медичну допомогу на цукровий діабет (ендокринологічні диспансери, відділення, центри), та заклади загального лікувального профілю (психіатричні, туберкульозні заклади, хоспіси), заклади, що надають невідкладну медичну допомогу, ін.

Координаційна рада ухвалила рішення, в якому були враховані письмові пропозиції Всеукраїнської ради безпеки захисту прав та безпеки пацієнтів, Міжнародної діабетичної асоціації України, Української діабетичної федерації, фахівців Інституту ендокринології та обміну речовин ім..В.П.Комісаренка АМН України та головних позаштатних спеціалістів з управлінь охорони здоров’я низки регіонів України. Зокрема, пропонується відтермінувати запровадження адресної грошової допомоги хворим на цукровий діабет до стабілізації економічної ситуації в Україні, залишивши у 2009 році без змін систему забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну. Серед іншого Координаційна рада вирішила створити робочі групи з таких питань:

доопрацювання протоколів надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет з урахуванням вітчизняного та світового досвіду та з урахуванням принципів доказової медицини;

створення дієвої системи контролю вартості лікарських засобів та виробів медичного призначення для профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету та його ускладнень;

розроблення порядку визначення уповноважених аптечних установ для забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну (чіткі критерії відбору);

створення дієвого державного реєстру хворих на цукровий діабет.

Нагадаємо, до 2007р. в Україні діяла централізована система закупівлі препаратів інсуліну, яка давала можливість закуповувати препарати інсуліну, засоби самоконтролю безпосередньо від фірм постачальників.

Протягом останніх двох років з метою більш виваженого забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну було прийнято рішення про децентралізацію коштів на їх закупівлю.

Зміна механізму фінансування (включення до формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів до рівня міст обласного (республіканського - АР Крим) значення та бюджетів районів) призвела до необхідності проведення у 2007 році понад 1000 тендерів на міському та районному рівнях. Це, в свою чергу, стало передумовою до зростання незапланованих видатків (у зв’язку із зростанням цін на препарати інсуліну на 25-35%, вартістю тендерної документації від 5-10% від вартості лота, банківських гарантій - 5% від суми тендеру, транспортними витратами - 2%) та виникненню перебоїв у забезпеченні хворих препаратами інсуліну.

Враховуючи зазначене, у Законі України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” цільові видатки (234,7 млн. грн.) на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами до рівня бюджету АР Крим, обласних бюджетів та бюджетів мм. Києва та Севастополя. За рахунок розподілених цільових коштів закупівля препаратів інсуліну здійснювалась на регіональному рівні.

Децентралізація призвела до зростання до 60% вартості препаратів інсуліну, а майже вдвічі - річної вартості лікування одного хворого в окремих регіонах на фоні стабільного курсу національної валюти, про що свідчить аналіз копій тендерної документації щодо закупівлі лікарських засобів та засобів самоконтролю для хворих на цукровий діабет у регіонах.

Проведений аналіз тендерної документації закупівлі препаратів інсуліну у регіонах свідчить про нераціональне використання бюджетних коштів в ряді регіонів, іноді під впливом маркетингової політики фармацевтичних компаній. Це призвело до дефіциту коштів для забезпечення зазначеної категорії хворих лікарськими засобами у IV кварталі 2008 року у ряді регіонів (Житомирська, Миколаївська, Дніпропетровська та інші регіони). Крім того, численні скарги, які МОЗ України отримувало від хворих з різних областей України, свідчили про необізнаність громадян стосовно відповідальності місцевих органів влади в питанні закупівлі препаратів для хворих на цукровий діабет.