НАБУ закрило кримінальну справу щодо Супрун

Національне антикорупційне бюро України у зв'язку з відсутністю складу злочину закрила кримінальне провадження проти виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун щодо можливого нецільового використання бюджетних коштів в результаті проведення міжнародних закупівель ліків.

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Про це повідомляє видання ZN.UA.

"30 березня детективи НАБУ закрили кримінальну справу щодо посадових осіб Міністерства охорони здоров'я, відкрите прокурорами САП з власної ініціативи 27 лютого 2017 року з кваліфікацією ч. 2.210 КК України", - повідомили в прес-службі НАБУ у відповідь на запит ZN.UA.

Зазначається, що провадження закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення.

"Публікація, яка стала підставою для відкриття прокурорами САП кримінального провадження, на сайті відсутня (мова йде про статті в інтернет-виданні Gazeta.ua "Супрун перевела в банки мільярди, виділені на ліки"). Друк цієї статті, яка була долучена до рапорту прокурора, не була належним чином завірена. Отже, вимог Кримінального процесуального кодексу України щодо відкриття кримінального провадження, дотримано не було", - йдеться у відповіді бюро.

"Крім того, після аналізу існуючої процедури закупівлі ліків за кошти державного бюджету, встановлено, що оскільки ці закупівлі здійснюються через міжнародні неурядові організації, будь-яка можливість одноосібного розпоряджання коштами з боку посадових осіб МОЗ, тим більше їх перерахування на рахунки в банківські установи за межами встановленої процедури, нині є виключеним", - додали в НАБУ.

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Як повідомлялося раніше, стосовно керівників МОЗ відкрили справу за нецільове використання 4 млрд грн. У виписці з кримінального провадження зазначається, що підставою є "самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення".