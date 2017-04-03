Гройсман пропонує знову поговорити про реформи охорони здоров'я

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує провести засідання Національної ради реформ щодо закону про створення Служби фінансових розслідувань і реформи системи охорони здоров'я.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Нацради реформ.

«Ми направили звернення з проханням скликати Раду реформ з ще двох важливих питань. Що стосується податкової, то фактично ми б хотіли розглянути законопроект щодо служби фінансових розслідувань, щоб він був достатньо якісним, і ми могли тоді його спільно подати до парламенту», - зазначив Гройсман,

Друге питання, за словами прем’єра, - це реформа системи охорони здоров'я.