В Україні близько 2 тисяч дітей стали сиротами через війну на Донбасі - заступник голови АП

Національна рада реформ підтримала концепцію Нової української школи та розвиток інклюзивної освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків на брифінгу за підсумками засідання Нацради реформ, яке відбулося 31 березня.

Він нагадав, що минулої п'ятниці відбулося чергове засідання Нацради реформ, яке було присвячене темі освіти, інклюзивної освіти, безпеки та благополуччя дітей, а також реформи інтернатної системи.

«За результатами засідання Національної ради реформ було прийнято ряд рішень. Зокрема, підтримана концепція Нової української школи, рекомендовано парламенту прискорити розгляд у другому читанні закону «Про освіту», а також про інклюзивну освіту», - зазначив він.

Також Шимків заявив, що найближчим часом урядом будуть розроблені чіткі кроки з реформування системи інтернатів.

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«Окремим пунктом обговорення стала тема безпеки дітей. Російська агресія вивела питання захисту дітей на новий рівень. Понад 1,9 тис. дітей стали сиротами внаслідок втрати батьків на війні. Питання безпеки та благополуччя дітей-сиріт повинні стати наріжним каменем реформи інтернатної освіти», - додав Шимків.