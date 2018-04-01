Чим нас лікуватимуть у 2025 році

Початок XXI століття – це початок нової ери фармацевтичних відкриттів. Безсоння, мігрень, артрит, рак, хвороба Альцгеймера і навіть. залежність від азартних ігор можна буде перемогти завдяки новим лікарським технологіям. Щоб створити навіть найпростіші нові ліки, потрібно рівно 15 років. Це стандартний час, за який препарат проходить шлях від задуму до аптечної вітрини. Тисячі добровольців, сотні учених і десятки експериментів - ось що відбувається з новою пігулкою день за днем майже чверть століття, перш ніж лікар зможе виписати на неї рецепт. Достатньо однієї пігулки

"Для розгрому фашизму він зробив більше, ніж сто дивізій" - так писали в 1945 році паризькі газети про Олександра Флемінга - винахідника пиніциліну - найвідомішого антибіотика. Здавалося, знайдена панацея від безлічі захворювань. Та ба: пройшло всього декілька років і новомодні ліки перестали діяти, з`явилася резистентність, тобто несприйнятність хвороботворних бактерій до антибіотика. З того часу вчені-фармакологи тільки і роблять, що винаходять нові ліки, прагнучи "випередити" мінливість бактерій і зменшити побічні ефекти.

Деякі дослідницькі фармакологічні компанії на наукові дослідження і розробку нових лікарських препаратів витрачають понад 8 млрд. доларів на рік - у кілька разів більше, ніж річний бюджет Монако або Люксембурга.

Цього року учені оголосили про створення абсолютно нового типу антибіотиків, заснованого на технології "розумного" лікарського покриття. Суть винаходу полягає в тому, що лікарський препарат поміщають в спеціальну полімерну плівку, що володіє здатністю поволі розсмоктуватися в організмі. Така плівка з ліками наноситься в декілька шарів, що дозволяє лікам вивільнятися поступово, шар за шаром. Другий спосіб поступового вивільнення ліків, який пропонують американські учені, - технологія мікросфер. Активна речовина, наприклад антибіотик, поміщено в крихітні капсули, які поступово вивільняються через мікроскопічні отвори в пігулці. Завдяки такому послідовному виходу препарату стало можливо об`єднати весь курс антибіотика в одній пігулці.

Такі різні

Учені вже давно помітили, що жінки більш схильні до таких захворювань, як, наприклад, депресія і булімія, тоді як чоловіки - до хвороби Паркінсона. Більшість ліків сьогодні випробовуються на чоловіках. Це означає, що для жінки вони можуть виявитися не такими ефективними. Цього року британські учені приступають до розробки індивідуальних лікарських засобів для чоловіків і жінок. Використання "чоловічих" і "жіночих" препаратів має значно підвищити ефективність лікування від різних захворювань.

Ліки від усіх хвороб

Побічні ефекти, індивідуальна непереносність препарату і несумісність різних ліків в одному курсі лікування - скоро ці проблеми підуть в минуле завдяки створенню мульті-пілі, унікальних багатофункціональних ліків. Мульті-пілі, або як її ще називають "пігулка від всіх хвороб", підбиратиметься, а іноді і створюватиметься для кожного пацієнта персонально залежно від показань і особливостей організму. Тепер, якщо людина одночасно страждає від цілого "букета" захворювань, йому не доведеться пити пігулки жменями. Головні достоїнства мульті-пілі полягають в тому, що всі компоненти підібрані так, щоб між ними не виникло лікарського антагонізму. Тобто діючі речовини більше не "конфліктуватимуть" між собою, побічних ефектів стане менший, якість лікування поліпшиться, але найважливіше – всі захворювання можна буде лікувати за допомогою однієї пігулки, знижуючи тим самим лікарське навантаження на організм людини.

Нанотехнології Прогресу слід чекати не тільки у сфері препаратів. Хірурги скоро освоять радикальну косметичну операцію: трансплантацію усього обличчя. Нові хірургічні методики у поєднанні з розвитком анестетиків переюбачають, що лікування частіше проводитиметься не в лікарнях, а у лікарів загальної практики. Вже зараз при необхідності видалення цілого органу, скажемо нирки, операція проводиться через крихітний отвір.

У недалекому майбутньому наномедики зможуть лікувати захворювання на клітинному рівні. Спеціальні молекули-кур`єри доставлятимуть ліки безпосередньо до уражених клітин, оминаючи здорові. Отже, від побічних ефектів залишаться лише спогади. Основний об`єкт дії сучасної медицини і фармакології - це клітина, а часто - макромолекула. А раз так, то й інструменти для їх лагодження повинні бути того ж порядку, що і об`єкт, тобто нанометрового діапазону. Важливо, щоб нанооб`єкт міг проходити через пори капілярів, розмір яких неймовірно малий - не більше 100 нанометрів, тобто в десять тисяч разів менше за один міліметр! Нанопрепарат - це ліки, молекули яких "упаковані" в наноконтейнери, наприклад ліпосоми. У такому "упакованому" вигляді вони поступають в організм, досягають органів і клітин-мішеней, вивільняють ліки і розпадаються на безпечні частини. До речі, в ліпосомному вигляді збільшується розчинність багатьох лікарських речовин, що украй важливе для їхньої дії. Зменшується токсичність, оскільки діюча речовина захищена ліпосомною оболонкою. Тому ліки діють тільки тоді, коли досягають клітин-мішеней, ніяк не раніше, і по дорозі не деградують, а доходять у активній формі. Все це дозволяє знизити ефективну дозу ліків, що особливо важливо, наприклад, для онкологічних хворих, що проходять хіміотерапію.

Побічна дія – геть

За статистикою, побічна дія ліків стоїть на четвертому місці всіх причин смертності, випереджаючи хронічні хвороби легенів, діабет і навіть СНІД. Останні досягнення у галузі біохімії і генетики доводять: ліки можуть бути безпечними. Перспектива створення "пігулки" точкової дії, яка знищувала б тільки збудників хвороб і не зачіпала здорові клітини, з`явилася зовсім недавно, - разом з розшифровкою генома людини. Адже тепер пошук біологічно активних речовин, що складають основу будь-яких ліків, можна вести по зовсім іншому принципу. "Мішені" бактерій і вірусів, удар по яких позбавить їх життя і при цьому не нашкодить організму, намагаються визначати на генному рівні. Ускладнює роботу те, що геном людини поки прочитаний лише на рівні тексту і послідовності символів.

У ери індивідуалізованого лікування є і свої мінуси. Препарати будуть не тільки набагато ефективнішими і безпечнішими, але і значно дорожчими. Наприклад, новий таргетний препарат для лікування раку легенів, який потрібно приймати довічно, коштуватиме орієнтовно близько 75 доларів на день.

Схуднути без зусиль не вдасться

Дослідження препаратів, які змогли б перемогти зайву вагу, припинені у зв`язку з дорожнечею і низькою ефективністю кінцевого продукту. Отже тим, хто хоче скинути зайві кілограми, доведеться по-старому потіти в тренажерному залі і заборонити собі підходити до холодильника, пізніше 7 години вечора.

Перемогти Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера - одна з головних тем досліджень у всьому світі. Найбільші ставки учені роблять на препарат під кодовою назвою PF-04360365, який впливає на бета-амілоїд, білок, який, накопичуючись у нейронах головного мозку у пацієнтів з хворобою Альцгеймера, стає причиною їх загибелі. Експерименти на тваринах показали, що цей підхід ефективний при виведенні бета-амілоїду з мозку. У клінічних випробуваннях, ймовірно, візьмуть участь близько 30 лікарень. В ході додаткових доклінічних досліджень компанія-дослідник займається вивченням біомаркерів у крові людини, які дозволять виявляти пацієнтів з хворобою Альцгеймера на ранній, доклінічній, стадії; ролі імунної системи і нейронів головного мозку у формуванні амілоїда, а також розробкою принципово нової методики використання візуалізації і лабораторного аналізу для визначення патології при хворобі Альцгеймера.

Ліки від азарту

Душевне здоров`я - один з найважливіших напрямів досліджень найбільших фармакологічних компаній всього світу. В даний час проходить більше двох тисяч клінічних випробувань на добровольцях для вивчення препаратів, покликаних допомагати при ігроманії, клептоманії і надмірної пристрасті до шопінгу. Препарат для лікування ігрової залежності містить антагоніст опіату і блокує відділ мозку, відповідальний за задоволення.

Сон без снодійного

В даний час йде більше 40 клінічних випробувань препаратів і методів лікування розладів сну. Препарат, що проходить випробування, належить до нового типу ліків і відомий як стимулятор мелатоніну, розроблений для лікування порушень сну і перепадів настрою. Мелатонін виробляється шишковидною залозою, системою, розміром з горошину, що розташована у центрі мозку, і допомагає регулювати цикл сну і неспання. Добавки мелатоніну все частіше застосовуються для лікування порушень сну, але новий препарат змусить організм запустити власне виробництво.

Правда. Ру