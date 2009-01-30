Вчені поставили під сумнів ефективність акупунктури

Ефективність акупунктури досі викликає суперечки в науковому світі, була поставлена під сумнів останніми дослідженнями експертів центру Nordic Cochrane в Копенгагені. Автори дослідження запросили для участі в дослідженні 3 тис. пацієнтів зі скаргами на артрит, мігрень, біль у попереку і післяопераційні болі.

Метою експерименту було розібратися в тому, наскільки значна справжня медична цінність і який реальний ефект голковколювання. Ці питання ще досі викликають суперечки в медичному світі.

Єдиної точки зору у фахівців з цього приводу немає, а численні дослідження дають суперечливі результати. І чи не найбільш гострі дебати розгорнулися навколо того, у чому різниця між так званими правдивої і неправдивої голкотерапія.

На практиці основна відмінність між двома видами полягає в тому, куди саме вводяться акупунктурні голки.

У традиційній акупунктурі голки вводяться в точки, розташовані по лініях так званих енергетичних меридіанів тіла, за якими, згідно теорії прихильників голкотерапії, циркулює енергія в організмі.

Впливаючи на цю енергію шляхом голковколювання, на їхню думку, можна змінити швидкість і характер багатьох процесів в організмі. Однак багато вчених вважають, що наукового підтвердження цієї концепції немає.

В "помилковій" акупунктурі голки також вводяться під шкіру, але не по лініях енергетичних меридіанів.

Вчені Nordic Cochrane Centre не виявили ніякої клінічної значущості в розходженні між цими видами акупунктури. Однак вони з`ясували, що пацієнти, що пройшли курс "помилкової" голкотерапії, все одно відчули полегшення у порівнянні з тими, кому не робилося голковколювання.

Експерти закликають провести додаткові дослідження, щоб з`ясувати, чи вся теорія голковколювання не побудована лише на психологічному ефекті

Автори доповіді вважають, що це може бути результатом психологічного ефекту, який відомий в медицині як ефект плацебо. За словами вчених, їх дослідження піддають сумніву справжній ефект акупунктури, як традиційної, так і "помилкової", і саму теорію про те, що введення акупунктурної голки під шкіру серйозно впливає на больовий синдром.

Експерти закликають провести додаткові дослідження, щоб з`ясувати, чи не побудована вся теорія голковколювання лише на психологічному ефекті

У той же час схоже дослідження, проведене на минулому тижні групою Cochrane Collaboration, свідчить, що і справжня, і "помилкова" акупунктура призводять до зменшення мігрені і головного болю у пацієнтів. Причому ефект був сильніший, ніж від традиційних знеболювальних препаратів.

"В "помилковій "акупунктурі голки вводяться зовсім неглибоко і необов`язково в спеціальні точки. Однак це все одно може чинити психологічний вплив на пацієнтів", - говорить доктор Едріан Уайт, дослідник акупунктури в Peninsula Medical School на південно-заході Англії.

"Дослідження можливої користі від " помилкової "голкотерапії для пацієнтів великої цінності не представляють", - вважає доктор Уайт.

BBCrussian.com