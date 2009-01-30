Якщо болить спина

Вісім людей з десяти, якщо вірити даним статистики, хоч би один раз в житті скаржилися на болі в спині. Фахівці відзначають, що людина, яка вже скаржилася на біль в спині учетверо збільшує свої шанси відчути цей біль знову.

Проте, ученим вдалося з`ясувати причину подібних болів. Вона, на їхню думку, криється у тому, що ви робите надокучливу роботу. Ще зовсім недавно фахівці запевняли, що до болів в спині може привести важка, праця або вимагає від працівника тривалого перебування в одному положенні.

І ця думка існувала б до цих пір, якби авіакомпанія «Боїнг» не провела дослідження, що опинилися унікальними у своєму роді. У даній авіакомпанії було проведено опитування, в якому взяли участь більше тридцяти однієї тисячі співробітників цієї організації. В ході цього опитування фахівці прийшли до висновку, що ті працівники, які не любили свою роботу, приблизно в два з половиною рази частіше зверталися по медичну допомогу, скаржачись на болі в спині.

Використовуючи одержані дані, учені зробили висновок, що до проблем із спиною може робота, яка не представляє для співробітника інтересу, яку він просто не любить. При цьому, останній чинник є вирішальним.

Адже психологи у один голос твердять про те, яка важлива улюблена професія для будь-якої людини! Доведено, що люди, які працюють без задоволення, частіше перебувають в стані стресу або навіть депресії, дратівливіші, страждають психічними розладами різного ступеня вираженості.

Насторожує, правда, той факт, що приблизно вісімдесят відсотків населення чудової планети Земля, скаржаться на болі в спині.

Напрошується резонне питання: "Невже так багато людей не люблять те справа, якою займаються?".

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