Самотні люди проявляють агресивну і асоціальну поведінку

Одинаки з вузьким колом спілкування найчастіше поводяться вороже щодо людей і виявляють агресивну поведінку. Фахівці Університету Кентуккі довели, що соціальна ізоляція веде до неадекватних і раптових проявів гніву: раніше психологи відмітили, що підлітки, які були зачинщиками перестрілок в американських школах, почували хронічну неприязнь до однолітків. Асоціальні особи можуть проявляти агресію до оточуючих як фізично, так і емоційно, говорять терапевти.

У експериментах взяли участь 190 учнів коледжу. В результаті дослідження фахівці встановили, що самотні хлопці і дівчата, у яких мало або зовсім немає друзів, в тій або іншій формі проявляють аналогічне неприйняття до людей - навіть до тих, з якими вони не знайомі. Вони сприймають нейтральне відношення до себе як вороже і відповідно відповідають словесною або фізичною агресією, пояснюють медики. Несподівану і негативну емоційну реакцію людей з такими особовими рисами американські лікарі пояснюють браком спілкування з ровесниками, соціальною ізоляцією і психо-неврологічними проблемами, що вимагають клінічного втручання.

ami-tass.ru