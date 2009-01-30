Антипригарний посуд загрожує безпліддям

Американські дослідники прийшли до висновку, що деякі з хімікатів, що широко поширені в побуті сучасної людини, сприяють безпліддю у жінок.

Йдеться про перфторвуглеводні хімікати, які використовуються у виробництві водо- і жировідштовхуючих харчової упаковки, сковорідок, одягу, килимових покриттів і інших предметів ужитку.

Впродовж багатьох років перфторвуглеводні дозволяють нам ефективно боротися з брудом і жиром, вважалися абсолютно нешкідливими.

Проте зараз фахівці з університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі вперше встановили взаємозв`язок між цими речовинами і жіночим безпліддям.

Цей висновок був зроблений на основі дослідження 1240 вагітних жінок в Данії. Учені вимірювали рівень два найбільш поширених перфторуглеродов в їх крові. Жінок також питали про те, наскільки швидко їм вдалося завагітніти.

В результаті був виявлений взаємозв`язок між рівнем перфторвуглеводнів в крові і проблемами із зачаттям.

При цьому керуючий дослідженням професор Йорн Олсен вважає, що парам, що намагаються зачати дитини, дуже складно уникнути контакту з шкідливими речовинами.

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