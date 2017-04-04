Список лікарських препаратів, які українці отримають безоплатно
Опубліковано список ліків, які українці отримають за програмою «Доступні ліки».
Як повідомили УНІАН у МОЗ, програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, діабет 2 типу.
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Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», можна знайти тут - у Реєстрі лікарських засобів. Перелік аптек, що беруть участь у програмі, шукайте на сайтах органів місцевої влади.
Уряд встановив граничну ціну на лікарський засіб в Україні, а також ціну, яку повністю відшкодовує держава.
Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною, який подав заявку на участь в програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт отримає безкоштовно.
Препарат, ціна на який не перевищує граничну оптово-відпускну ціну, пацієнт може отримати доплативши лише різницю між розміром відшкодування за упаковку та фактичною ціною препарату.