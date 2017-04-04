МОЗ ініціює відмову від ліків російського виробництва

Команда МОЗ ініціює відмову від лікарських засобів російського виробництва. Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров`я Уляна Супрун у Facebook.

"Ми надіслали до Кабінету Міністрів України листа із пропозицією зупинити поставки російських ліків на український ринок. МОЗ заохочує українських та іноземних виробників виводити на ринок якісні замінники для препаратів російського виробництва. Подвійних стандартів бути не повинно: країна, що розв’язала війну проти українського народу, не має права заробляти на нашому лікуванні", - зауважила вона.

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За її словами, такими будуть санкції з боку Міністерство охорони здоров'я України проти країни-агресора, яка окупувала та анексувала українські землі, яка щодня вбиває українців, порушує права та свободи наших громадян і тримає сотні в’язнів у своїх тюрмах.

"Якщо вам відомі російські ліки, які не мають українських чи іноземних аналогів на нашому ринку, будь ласка, пишіть назви в коментарях під цим постом", - додала Супрун.

Як повідомлялося, в Україні запрацювала система спрощеної реєстрації ліків. Це дозволить збільшити асортимент ліків, яких в Україні зареєстровано близько 10 тисяч.