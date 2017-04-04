35 фармвиробників підтвердили наявність ліків для реімбурсації

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що у рамках реалізації програми з надання безкоштовних ліків (реімбурсації) на сьогодні 35 виробників підтвердили повну наявність необхідних препаратів на ринку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Сьогодні 35 виробників станом на зараз підтвердили повну наявність необхідних препаратів на ринку України. Це означає, що ми маємо повну забезпеченість необхідними ліками. При цьому з 35 виробників 15 - це виробники Європейського Союзу, ще близько 18, по-моєму, - це виробники України, Ізраїлю, інших країн", - сказав Гройсман.

Також він додав, що до реалізації програми приєдналися вже близько 150 аптечних мереж. За його словами, кількість аптек, які братимуть участь у програмі надання безкоштовних ліків, збільшуватиметься.

Гройсман запевнив, що уряд вчасно та якісно компенсувати вартість ліків аптечним мережам.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в Україні розпочалась реалізація програми реімбурсації (компенсації вартості) лікарських засобів людям, хворим на гіпертонію, діабет другого типу й астму. Щоб скористатися програмою реїмбурсації, громадянам потрібно звернутися до лікаря, отримати рецепт із зазначенням необхідного препарату і звернутися в аптеку, яка бере участь в програмі. Участь аптек у програмі є добровільною.