Політичні консультації щодо очільника МОЗ тривають, але Гройсман назвав бажаного кандидата

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за призначення виконуючої обов’язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун міністром, але заявляє про продовження консультацій з цього питання.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Я би дуже хотів, щоб ми завершили консультації, і я мав підтримку українського парламенту щодо призначення виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я міністром. Але зараз консультації ще тривають", - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, до квітня 2016 року МОЗ очолював Олександр Квіташвілі.

27 липня 2016 року Кабмін поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я з 1 серпня на Супрун.

У грудні 2016 р. – січні 2017 р. в Україні розгорнули інформаційну кампанію проти Супрун.

Гройсман заявляв, що будуть проведені політичні консультації щодо призначення міністра охорони здоров'я, а також, що нова команда МОЗ на чолі з Супрун є абсолютно некорумпованою і здатна провести необхідні в системі зміни.

Сама Супрун стверджувала, що на неї чинять тиск противники реформ у медицині.