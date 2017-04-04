Політичні консультації щодо очільника МОЗ тривають, але Гройсман назвав бажаного кандидата
Гройсман виступає за призначення Супрун міністром охорони здоров'я.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за призначення виконуючої обов’язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун міністром, але заявляє про продовження консультацій з цього питання.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
"Я би дуже хотів, щоб ми завершили консультації, і я мав підтримку українського парламенту щодо призначення виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я міністром. Але зараз консультації ще тривають", - сказав прем’єр.
Як повідомляв УНІАН, до квітня 2016 року МОЗ очолював Олександр Квіташвілі.
27 липня 2016 року Кабмін поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я з 1 серпня на Супрун.
У грудні 2016 р. – січні 2017 р. в Україні розгорнули інформаційну кампанію проти Супрун.
Гройсман заявляв, що будуть проведені політичні консультації щодо призначення міністра охорони здоров'я, а також, що нова команда МОЗ на чолі з Супрун є абсолютно некорумпованою і здатна провести необхідні в системі зміни.
Сама Супрун стверджувала, що на неї чинять тиск противники реформ у медицині.