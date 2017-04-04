Завдяки відшкодуванню вартості ліків, ціни в аптеках знизилися - Гройсман

Урядова програма "Доступні ліки" щодо компенсації вартості ліків для хронічно хворих на гіпертонію, діабет ІІ типу та бронхіальну астму, що розпочала діяти з 1 квітня, вже привела до зниження ціни на низку препаратів на 20-50%.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ми запустили реімбурсацію – компенсацію вартості, це означає, що усі виробники вирівняють ціни за тими цінами, які встановила держава, тобто не може бути різних цін на ці ліки. І тому від 20% до 50% сьогодні вже відбувається по певних позиціях зменшення ціни у роздріб для українського ринку", - сказав він.

"Це той результат, якого ми хотіли досягти. Тобто безкоштовні ліки будуть і за цими категоріями – бронхіальна астма, цукровий діабет ІІ типу і гіпертонія – від цих хвороб ліки будуть або безкоштовно, кому вони необхідні, або ціни будуть абсолютно знижені", - зазначив прем’єр-міністр.