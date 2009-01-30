Розкрито механізм безконтрольного поширення пухлини яєчників

Рак яєчників вважається одним з найагресивніших злоякісних новоутворень. Від нього помирає більше 70% хворих жінок протягом найближчих 5 років після встановлення діагнозу.

У США вмирає близько 15 000 жінок з пухлиною яєчників на рік.

Група дослідників з Johns Hopkins University School of Medicine і Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center в лабораторних експериментах виявила, що ліпіди асцита можуть повністю подавити дію природних вбивць – Т-кліток імунної системи, що дозволяє пухлині обійти імунну систему організму і безконтрольно розповсюджуватися.

Ці особливі Т-клітини, що називаються натуральними кілерами (NKT), щоб зруйнувати пухлину і включити в процес інші необхідні клітки імунної системи повинні бути активовані, і якраз саме вони блокуються ліпідами пухлини.

Як вважають учені, ключову роль в розповсюдженні декількох видів раку грає блокування дії NKT.

«Наші дослідження вперше дозволили встановити, як рак яєчників обходить основну перевірку імунної системи. Це відкриває можливості розробки в майбутньому препарату, який зможе припинити, обмежити, повернути назад або навіть обійти блокування, дозволяючи активувати CD1d-опосередковані NKТ», – акцентує увагу один з керівників дослідження Mathias Oelke.

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