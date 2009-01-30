Кількість хворих на холеру в Зімбабве перевищила 60 тисяч

Більше 60 тис. жителів Зімбабве хворіє на холеру, повідомляє Всесвітня організація охорони (ВООЗ) здоров`я.

За словами співробітників ВООЗ, це "найгірший розвиток подій" в ході епідемії, що почалася в серпні минулого року. Холера вже стала причиною загибелі більше 3 тис. зімбабвійців.

Епідемія була викликана розвалом служб водопостачання і каналізації, загальною антисанітарією і слабкістю системи охорони здоров`я. Багато лікарень закрито, а в більшості міст країни є проблеми з водопостачанням, не працює каналізація і не вивозиться сміття.

За останніми даними ВООЗ, опублікованими у Женеві, в Зімбабве зареєстровано 60 тис. 401 випадок холери. Померли від хвороби 3 тис. 161 людина.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров`я, загроза зараження існує майже для половини 12-мільйонного населення Зімбабве.

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