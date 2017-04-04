Супрун закликала пацієнтів вимагати від аптек участі в програмі "Доступні ліки"

Виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун закликала пацієнтів вимагати від аптечних закладів участі у програмі «Доступні ліки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

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За словами Супрун, не слід очікувати, що «держава все вам зробить», кожен пацієнт «має взяти відповідальність на себе, щоб знайти доступні ліки».

«Успіх залежить не лише від МОЗ, це залежить від кожного з нас. Ви маєте звернутися до лікаря за рецептом. Маєте вимагати, щоб аптеки брали участь у тій програмі. Щоб ваша районна або місцева влада оплачувала аптекам правильно. І щоб більше виробників брали участь у цій програмі», - сказала Супрун.

Вона закликала громадян звертатися до лікарів за рецептами.

«Рецепт буде виписаний не за назвою препарату, а за міжнародною непатентованою назвою. Форму рецепта можна знайти на сайті МОЗ. Ми заохочуємо виробників, дистриб’юторів брати участь у цій програмі. На сьогодні близько 1,4тис. аптек в Україні беруть участь у програмі, триває процес підписання договорів з місцевою владою», - сказала Супрун.

Вона наголосила, що аптеки, котрі братимуть участь у програмі «Доступні ліки», будуть позначені спеціальною наліпкою.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в Україні стартувала програма "Доступні ліки" з відшкодування вартості медпрепаратів (реімбурсації). Йдеться про запровадження механізму відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, діабет II типу, бронхіальну астму шляхом встановлення оптово-відпускних цін на ці препарати, які розраховуються як медіана референтних цін на такі ж препарати у затверджених референтних країнах.

Участь аптечних закладів у програмі відшкодування вартості лікарських засобів відбувається виключно на добровільних засадах. МОЗ України заохочує представників бізнесу долучатися до програми реімбурсації.

Сьогодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що завдяки програмі "Доступні ліки" ціни на низку препаратів вже знижено на 20-50%.