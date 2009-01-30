Чому вимирають українські чоловіки?

Брак чоловіків в Україні вже відчули багато категорій жінок, часто - далеко не пенсійного віку. Їхні побоювання підтверджує офіційна статистика.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, у віковій групі від 40 до 49 років чоловіки вмирають у 3,5 рази частіше, ніж жінки.

Сьогодні в середньому чоловік в Україні живе 62 роки, що на 12 років менше середньої тривалості життя української жінки і на п`ять-шість років коротше життєвого шляху чоловіків у розвинених країнах. З європейських держав гірша ситуація тільки в Росії, де розрив між тривалістю життя чоловіків і жінок сягає 14-15 років. А ще на початку минулого століття в Україні цей розрив складав не менше року.

Якщо в 1900 році розрив між показниками середньої очікуваної тривалості життя для 25-літніх чоловіків та жінок в Україні був менше року, в 1939-му - 3,7 роки, у 1964-му - 5,4 роки , то в 2007-му - 12 років.

Основні причини, які заганяють українських чоловіків у могилу передчасно - зловживання алкоголем, а також травми і нещасні випадки.

Загалом від них помирає більше 70 тис. представників сильної статі щорічно, що можна порівняти з населенням невеликих селищ міського типу.

У віці від 25 до 64 років чоловіки хворіють на рак вдвічі частіше, ніж жінки, перш за все, через новоутворення в трахеях, бронхах і легенях, а спортом активно займаються не більше 10% українських чоловіків.

ua.korrespondent.net