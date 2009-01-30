Український вчений винайшов ліки від онкологічних хвороб

5 лютого 2009 року о 16 годині у приміщенні Київського Будинку вчених відбудеться зустріч з Анатолієм Потопальським – видатним українським вченим, який винайшов ліки від раку.

У 1958 році студент 2-го курсу Івано-Франківського медичного інституту Анатолій Іванович Потопальський зробив геніальне відкриття і на його основі створив препарат «Амітозин», який єдиний у світі лікує рак.

За минулі 50 років на основі цього відкриття його наукова школа створила понад 60 запатентованих протипухлинних, противірусних, імуномоделюючих препаратів для людей(лікують рак, СНІД, туберкульоз, саркому, тощо), тварин, птахів(лікують пташиний грип), риб, бджіл, корисних комах та рослин. Створено понад 20 нових, оригінальних, дивовижно продуктивних форм, видів, сортів культурних рослин – злаків, фруктів, ягід, винограду, овочів.

Ліки вченого врятували вже понад 150 людських життів. Могли би вилікувати ще більше, але за роки незалежності наша влада не звертає уваги на науково-практичні досягнення вченого, не надає йому найменшої підтримки, допомоги. В результаті – не налагоджене серійне виробництво його ліків, їх впровадження у масову медичну, ветеринарну, аграрну практику, так само як і його сортів росли – у масову практику сільгосп виробництва.

На зібранні буде прийняте Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо питання про відповідальність тих відомств і посадових осіб, які свідомо перешкоджають впровадженню наукових розробок Потопальського в практику адже вони не мають аналогів у світі.