Мальтійський орден допомагатиме Україні в реабілітації учасників АТО

Держава Мальтійський орден допомагатиме в реабілітації учасників антитерористичної операції і цивільних осіб, постраждалих від контузії.

Як повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, домовленість про це була досягнута з надзвичайним і повноважним послом Суверенного Військового Мальтійського ордену в Україні Антоніо Газзанті Пульєзе Ді Кротоне.

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«Я попросив і отримав попередню підтримку у спільній реалізації з Орденом проекту реабілітації постраждалих від контузії на війні українських вояків і цивільних осіб. Цей проект, який стосується тисяч наших громадян, дуже важливий для нас. Ми будемо реалізовувати його на базі госпіталю МВС у Києві для всіх українських військових і цивільних осіб, незалежно від відомчої належності», - повідомив Аваков.

Він також зазначив, що Мальтійський орден в останні роки дуже активно допомагав Україні.

«Тисячі вимушених переселенців, поранені бійці і цивільні люди - всі отримали допомогу і підтримку в рамках благодійних місій і проектів Ордена. Дев'ять центрів Мальтійського Ордена і сьогодні працюють в Україні - в Маріуполі, Києві, Краматорську, Слов'янську, Сєвєродонецьку, Старобільську», - додав міністр.