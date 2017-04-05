Гройсман запевняє, що Кабмін на 100% забезпечив фінансування програми "Доступні ліки"

Передбачених 500 млн грн вистачить, щоб забезпечити урядову програму "Доступні ліки" щодо компенсації вартості ліків для хронічно хворих на гіпертонію, діабет ІІ типу та бронхіальну астму.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "112" у вівторок.

"Ми проаналізували: 500 млн грн, які у нас зарезервовані, нам вистачить на те, щоб до кінця року забезпечити усіх безкоштовними ліками. Але якщо нам потрібно буде ще 500 млн, то обіцяю, що знайду ще 500 млн, які я направлю на те, щоб забезпечити 100% постачання цих ліків для хронічно хворих (від гіпертонії, діабету ІІ типу та бронхіальної астми)", - запевнив глава уряду.

Читайте такожСупрун закликала пацієнтів вимагати від аптек участі в програмі "Доступні ліки"

За його словами, механізм реімбурсації вже привів до зниження цін на препарати від цих хвороб на 30-50%. "Бо вони (аптечні мережі) не можуть продавати (препарати) за подвійними цінами: там, де держава компенсує за нижчими цінами, а людям – за вищими. Це абсурд. Тому реімбурсація привела до зниження цін на ці ліки", - зазначив він.

Прем’єр додав, що сьогодні вже 35 компаній-виробників, серед яких представники ЄС, України, Ізраїлю та інших країн, взяли участь у цій програмі. Держава буде якісно виконувати свої зобов'язання перед виробниками і "заплатить усім до копійки", наголосив глава уряду.

Він впевнений, що якщо протягом першого місяця роботи системи можуть бути недосконалості, то на другий місяць система почне працювати правильно.

Також Гройсман наголосив, що у 2017 році уряд передбачив 5,9 млрд грн на закупівлю ліків для стаціонарних хворих, що на 2 млрд грн більше ресурсу минулого року, та буде здійснювати це із допомогою міжнародних організацій. "Треба чесні, прозорі процедури. Я не хочу, щоб хтось на хворобі людей щось вкрав. Я вважаю, що це мародерство", - заявив він.

Крім того, зазначив прем’єр, уряд працює над запровадженням реформи системи охорони здоров'я, що дозволить, зокрема, змінити фінансування зі стін лікарень на конкретну медичну послугу.

При цьому він висловив переконання, що в Україні потрібно зберегти педіатричну службу, зміцнити терапевтичну службу, розвивати сімейну медицину, запроваджувати європейські протоколи лікування.