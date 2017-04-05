Кабмін схвалив ключовий законопроект щодо реформування системи охорони здоров'я

Кабінет міністрів України схвалив законопроект «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» та інші проекти законів стосовно реформування системи охорони здоров'я з необхідністю доопрацювання у триденний термін.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк заявив, що законопроект про держгарантії є одним із ключових для того, щоб повноцінно запустити реформу.

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За його словами, завдяки реалізації положень закону за три роки в Україні буде створено сучасну систему фінансування системи охорони здоров'я.

Своєю чергою прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що необхідно розпочинати здійснення цієї реформи.

"Лікар має отримувати нормальну і якісну заробітну плату, а не дивитися, вибачте, в кишені пацієнтам.... В мене є пропозиція ухвалити цей пакет законів, дати три дні на його опрацювання відповідно до регламенту", - сказав Гройсман.

Також Кабмін схвалив проекти законів: "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на первинну медичну допомогу", "Зміни до основ законодавства України про охорону здоров'я (зміни до ст.ст. 3,8 та 35)" та "Про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в антитерористичній операції та забезпечують її проведення".

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На брифінгу після засідання уряду в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що подати ці законопроекти до Верховної Ради планується наступного тижня. Вона висловила сподівання, що депутати ухвалять ці документи до кінця поточної сесії парламенту.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією МОЗ, серед головних компонентів, які буде впроваджено після ухвалення законопроекту «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», є державний гарантований пакет медичних послуг (чітко визначений перелік послуг, що оплачує держава за рахунок коштів солідарного медстрахування); персоналізовані виплати (держава платить лікарю за кожного пацієнта за чітко визначеним тарифом); тарифікація медпослуг; стандартизація медичних послуг (послуги надаватимуться на підставі міжнародних медичних протоколів).