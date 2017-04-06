У зоні АТО стрімко поширюються туберкульоз та гострі кишкові розлади - МОЗ

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров'я України, фахівці обговорили ситуацію щодо інфекційної захворюваності серед військовослужбовців та цивільного населення у зоні АТО, співпрацю відомств для запобігання інфекційних спалахів, а також для можливість оперативно реагувати та здійснювати профілактичні та протиепідемічні заходи.

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Фахівці підкреслили, що необхідно поглибити взаємодію між цивільними та військовими відомствами на територіях зони АТО та прилеглих областей

За оперативними даними закладів охорони здоров᾽я, на Донеччині та Луганщині значно зросли показники захворюваності на туберкульоз легень та гострі кишкові розлади. Зокрема, у лютому 2017 року у Донецькій області було зафіксовано зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції, що майже на 80% перевищили минулорічні показники. Найвищі показники у містах Донецької області: Маріуполі, Краматорську, Селидові, Бахмуті, Авдіївці, Дружківці, Торецьку та Луганської – Рубіжному, Сєвєродонецьку, Старобільському та Кремінському районах.

Фахівці підкрелили, що на підконтрольних територіях у Донецькій та Луганській областях епідемічна ситуація залишається керованою. Показники інфекційної захворюваності у Донецькій та Луганській областях у межах показників загальнодержавного рівня: жодного випадку особливо небезпечних інфекцій - холери, черевного тифу - не зафіксовано.

Ускладнення можуть виникнути через руйнування житла та об’єктів інфраструктури, дефіцит питної води та продуктів харчування належної якості, відсутність належних умов для дотримання правил особистої гігієни.

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Спеціалісти акцентують, що на територіях Луганської та Донецької областей знаходяться природні осередки лептоспірозу і туляремії, джерелом та переносниками яких є гризуни. При польовому розміщенні військ це може призвести до виникнення та розповсюдження цих захворювань серед військовослужбовців. Тому є потреба у комплексі дератизаційних заходів.

Серед питань, які розглянули учасники наради, спільні дії і контроль за осередками природних вогнищ особливо небезпечних інфекцій, охоплення щепленнями військовослужбовців та цивільного населення, забезпеченість вакцинами.