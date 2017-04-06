Ухвалення законопроекту щодо реформи медицини є критично важливим - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, уряд ініціює перехід на таку модель фінансування медицини, де держава надає своїм громадянам чітко визначені гарантії щодо медичних послуг та лікарських засобів, і чітко і гарантовано їх виконує. У новій системі фінансування за кожною державною гарантією буде чітке джерело, з якого відбуватиметься покриття.

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Ухвалення пакету законопроектів протягом найближчого місяця є критично важливим, підкреслили у МОЗ. Якщо законопроект приймуть вчасно, це дасть нам можливість внести правки до Державного бюджету, і з середини 2017 року почати працювати із первинною медичною допомогою.

У відомстві зазначили, що у новий бюджет 2018 рік необхідно закласти новий принцип для стаціонарів, аби у бюджетний 2019 рік увійти з усім гарантованим пакетом. У разі відтермінування цього процесу, реформа буде неможлива через входження країни в передвиборчі кампанії 2019-2020 рр, вважають у МОЗ.

Серед головних компонентів, які впроваджує закон, є державний гарантований пакет медичних послуг (чітко визначений перелік, що оплачує держава), персоналізовані виплати (держава оплачує за кожну конкретну людину по чітко визначеному тарифу), тарифікація медпослуги (кожна послуга матиме чітко визначену вартість), стандартизація медичних послуг (послуги надаватимуться на підставі міжнародних медичних протоколів), поінформували у МОЗ.