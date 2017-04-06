Нарешті лікарням дозволили законно користуватися "благодійними внесками" від пацієнтів

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» (реєстраційний номер 2309а-Д).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 280 із 361 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Голова комітету ВР з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець зазначила, що даним законом надаються пільгові умови для медичних закладів, які хочуть перейти на нові форми господарювання. За її словами, ті, хто не перейдуть на нові форми господарювання, будуть фінансуватися з державного бюджету. Вона зазначила, що законом запроваджується фінансова та управлінська автономія медичних закладів.

Законом передбачено, державні та комунальні заклади охорони здоров’я можуть реорганізовуватися в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства. При цьому зазначається, що зміна основного виду діяльності державного та комунального закладу охорони здоров’я з медичного обслуговування населення (медична практика) у зв’язку із зміною його організаційно-правової форми забороняється.

В прикінцевих положенням закону сказано, що не підлягають реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні некомерційні підприємства заклади охорони здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, а також інші заклади охорони здоров’я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом міністрів.

Відповідно до закону, керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п’яти років.

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В законі визначено, що заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи. Законом дозволяється створення казенних підприємств, які здійснюють медичне обслуговування населення.

Фінансове забезпечення охорони здоров’я може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених законом.

Кошти державного бюджету України та місцевих бюджетів, призначені на охорону здоров'я, використовуються, зокрема, для забезпечення медичної допомоги населенню, фінансування державних цільових і місцевих програм охорони здоров'я та фундаментальних наукових досліджень у цій сфері.

Заклади охорони здоров’я можуть використовувати кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб.

В законі передбачено, що при державних та комунальних закладах охорони здоров’я утворюються спостережні ради з обов’язковим залученням представників громадськості, А також можуть утворюватися опікунські ради, до складу яких можуть включатися, зокрема, благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери.

В прикінцевих положеннях встановлено, що до 31 грудня 2018 року кредитори державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що реорганізуються, не вправі вимагати від них припинення або дострокового виконання зобов’язання. Також передбачено, що звільнення працівників закладів, що реорганізуються, допускається лише у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.