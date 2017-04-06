ВООЗ визначила рекомендований склад вакцин проти грипу на наступний епідемічний сезон

У листі ВООЗ рекомендує, що тривалентні вакцини для використання у сезоні грипу 2017-2018 років повинні містити компоненти, що захищатимуть від штамів:

А/Michigan/45/2015(гілка 6В.1), подібний A(H1N1)pdm09;

А/Hong Kong/4801/2014(H3N2);

B/Brisbane/60/2008.

Для чотиривалентної вакцини рекомендують включати додатково компонент для захисту від грипу B/Phuket/3073/2013.

Прогнози щодо циркуляції штамів вірусу грипу ґрунтуються на аналізі минулорічної циркуляції. Після отримання рекомендацій виробники вакцин можуть починати їх виготовлення. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною та ефективною.

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Вакцинуватися від грипу лікарі рекомендують починаючи з вересня, проте можна робити щеплення впродовж усього сезону.

За оперативними даними територіальних органів системи охорони здоров’я в Україні, зареєстровано 5 394 130 хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з початку епідемічного сезону (03.10.2016 – 02.04.2017).

Перехворіло 12,7 % населення, із загальної кількості захворілих 64,8 % - діти віком до 17 років. Найбільше на грип та ГРВІ хворіли у Київській області та місті Києва, де перехворіло відповідно 23 % та 20,5 % населення.

Інтенсивний показник захворюваності в поточний епідсезон на 2,4 % менший аналогічного періоду минулого сезону.

З попередніми діагнозами «грип» та «гостра респіраторна вірусна інфекція» було госпіталізовано 193 480 осіб (3,6 % від захворілих), з них 72,8 % - діти.