Маски для шкіри з натуральних основ

Ми поговоримо про те, яку цінність представляють для нашої шкіри натуральні компоненти. Помідори і огірки володіють хорошими вибілюючими властивостями для обличчя, допомагають звузити пори у проблемних місцях. При цьому шкіра після декількох масок не тільки виглядатиме підтягнутою, але і помітно освіжить ваше обличчя, додасть йому рівного і м`якого кольору. Вам необхідно по черзі з інтервалом в 4-5 днів чергувати помідорну і огіркову маску, нарізавши кружечками і виклавши на обличчя на 15-20 хвилин.

Якщо ви хочете, щоб ваша шкіра була м`якою і бархатистою, скористайтеся ще одним рецептом: натріть на дрібній тертці огірок, перемішайте його з 2-3 краплями лимонного соку і 1 ст.ложкою сметани; нанесіть маску на 25-30 хвилин, потім змийте теплою водою. Якщо у вас сухувата шкіра, помідорно-сирна маска буде до речі: 1 помідор наріжте дрібними скибочками, змішайте з 1 ст.ложкою молока, 1ч. ложкою олії і 2ст.ложкою сиру; ретельно перемішайте і викладіть на шкіру на 25-30 хвилин; потім гарненько змийте водою.

Кабачки сприяють поліпшенню роботи обміну речовин і попереджають появу перших зморшок, зволожуючи і розгладжуючи шкіру. Для цього вам необхідно ретельно промити свіжий кабачок, нарізати його невеликими смужками і розподілити по обличчю.

Морква є прекрасним замінником живильного крему, багатого вітаміном А. Как правило, його готують наступним способом: промиту свіжу моркву натерти на дрібній терці, змішати із сметаною середньої жирності або з яєчним білком, розчиненому в 1ч. ложці маслинової олії.

Сира картопля допомагає боротися з набряками і мішками під очима, для цього необхідно просто очистити 1 картоплину, порізати на кружальця і накласти під очі на 15-20 хвилин. А ось для того, щоб освіжити і підтягти шкіру шиї і області декольте, зваріть 1 картоплину в мундирі, очистьте від шкірки, розімніть і перемішайте з олією. Потім викладіть на необхідну область шкіри. Через 15 хвилин гарненько змийте маску теплою водою, а шкіру промокніть чистим рушником.

Виноград рятує нашу шкіру від передчасного старіння, розгладжуючи і живлячи її. Для цього вам необхідно всього лише розділити на половинки декілька свіжих чистих виноградин протерти соком всю особу і шию. Через 20 хвилин обполосніть шкіру теплою проточною водою.

www.gen.su