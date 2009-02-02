Які хвороби від нервів

Твердження, що всі хвороби від нервів, знайшло собі підставу. Принаймні для черв`яків — у них вдалося знайти генетичний зв`язок між нервовою і імунною системами.

Дослідники з Медичного центру університету Дюка (Duke University Medical Center) шукали зв`язок на рівні генів. Як модель учені вибрали круглого черв`яка сaenorhabditis elegans.

Спочатку з`ясувалося, що в нервовій тканині черв`яків є специфічний клітинний рецептор, від якого залежить, чи заблокують нейрони відповіді імунної системи на хвороботворні мікроорганізми. Їм опинився NPR 1, який зчеплений з білками, дуже схожими на нейропептиди Y у ссавців.

Тоді черв`якам видозмінили ген, який регулює NPR 1. У модифікованих організмів клітинний рецептор більше не вироблявся. Коли NPR 1 не вироблявся, нейрони вільно блокували імунну відповідь, тому черв`яки стали дуже сприйнятливі до інфекції.

Усього вчені знайшли три типу нейронів, які пов`язані з рецептором NPR 1.

Всі ці клітини пов`язані з рідиною, яка циркулює в тілі круглого черв`яка, — аналогом крові у ссавцям. Як говорять дослідники, хімічні сигнали нейронів передаються по ній і потрапляють в інші тканини. Наприклад, в тканини кишечника, які постійно контактують з хвороботворними мікроорганізмами.

Після знахідки NPR 1 дослідники провели повний аналіз генома черв`яків, яких модифікували раніше. Виявилось, що у випробовуваних взагалі слабо виражена експресія генів, які кодують маркери вроджених імунних реакцій. Більшість цих генів регулюють сигнальний шлях P38 MAPK, який бере участь у формуванні імунітету у більшості організмів. Зокрема у людей.

Учені вважають, що зв`язок, виявлений між двома системами організму с. elegans, дозволить в майбутньому істотно розширити можливості для терапевтичного втручання. В першу чергу для того, щоб підсилити вроджений імунітет.

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