Перекушування на роботі загрожує здоров'ю

Відмова від повноцінного обіду негативно позначається на травленні працівників офісу. Офісні службовці останнім часом все частіше відмовляються від повноцінного обіду, а натомість перекушують просто за робочим столом, говорять соціологи. Цей факт викликає у них велику стурбованість.

Виною тому, на думку фахівців, є стреси, а також великий обсяг роботи, через який працівник не може дозволити собі відлучитися і піти нормально пообідати. Згідно з проведеним соціологами опитуванням, 7% офісних працівників зовсім не припиняють працювати під час обідньої перерви, при цьому 79% харчуються абияк.

Такі перекушування, вважають фахівці, можуть украй негативно відбитися на травленні. Тому закликають навіть при дуже великій зайнятості влаштовувати собі перерву і обідати.

sostav.ua