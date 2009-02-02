У Тернополі минулого року усиновлено 7 дітей

У Тернополі в 2008 році усиновлено 7 дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, 6 дітей всиновили українці, одну дитину – іноземці.

Для контролю за цими процесами та відстеженням кількості дітей, які потребують усиновлення, міською служб у справах дітей створено Єдиний електронний банк даних, який постійно поновлюється. Зараз в банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню, перебуває 256 дітей. Серед них – 48 дітей-сиріт, 156 дітей, позбавлених батьківського піклування, 43 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах, 9 дітей, які виховуються у прийомних сім’ях.