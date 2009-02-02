Івано-Франківщина: після весілля - до лікарні

30 січня до інфекційного відділення Городенківської районної лікарні на Івано_Франківщині з ознаками харчового отруєння госпіталізовані 8 осіб, у тому числі 2 дитини, які 24 січня в кафе святкували весілля.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Всього на заході було 50 осіб. Станом на 31 січня постраждалі перебувають у задовільному стані.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання – вживання в їжу неякісних продуктів харчування.