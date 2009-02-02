Чернігівська міськрада відхилила програму підтримки народжуваності

Депутати Чернігівської міськради не схвалили програму підтримки народжуваності у місті, розгляд якої ініціювала громадська організація "Сила громади" і яка передбачала виплату тисячі гривень з міського бюджету при народженні дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, програма тривалий час обговорювалася громадськістю і мала підтримку серед чернігівців. Проте на засіданні сесії вона викликала дискусію. Депутати від Партії регіонів вказували, що виплати не збільшать народжуваність, але стануть додатковим тягарем для бюджету. "Це є профанація – грошей немає, а ми приймаємо таку програму", - сказав один з депутатів. Також під час обговорення вказувалося, що ініціатори не запропонували механізм фінансування, уточнивши лише, що програма вимагає приблизно 2,6 млн. грн. на рік.

У результаті поіменного голосування, зважаючи, що значна частина депутатів міськради утрималася від прийняття рішення, програму було знято з розгляду.

Міський голова О.СОКОЛОВ позитивно оцінив ініціативу громадськості, проте зазначив, що приймати програму і не передбачати на неї кошти у бюджеті було б несправедливо. Він вважає, що програма підтримки народжуваності у місті реальна і до її втілення можна буде повернутися після покращання фінансово-економічної ситуації у державі та місті – у 2010 році, або навіть і за півроку.