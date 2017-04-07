Обсяг тіньових коштів в українській медицині становить близько 50 млрд грн - міжнародні експерти

За офіційними даними Світового банку та ВООЗ, обсяг тіньових коштів в українській системі охорони здоров’я складає близько 50 млрд грн, повідомляють у МОЗ.

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За словами заступника міністра охорони здоров’я України Павла Ковтонюка, філософія реформи полягатиме в тому, що в системі охорони здоров’я не залишиться жодного неконкретного зобов’язання держави, не підкріпленого джерелом фінансування.

«Ми хочемо, аби тіньових коштів не залишилось. Бюджетних коштів на реалізацію реформи не вистачить, тобто ми кровно зацікавлені у виході значних ресурсів з тіні. Щоб домогтися цього, ми, по-перше, спрямуємо кошти виключно на лікування конкретного пацієнта. А по-друге, проведемо чітку межу державних гарантій. Держава не повинна платити за все підряд тільки тому, що це стосується охорони здоров’я», - зазначив Ковтонюк.