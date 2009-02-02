У Англії - ріст підліткової вагітності і повторних абортів

Все більше англійок стають мамами в ніжному віці та наважуються на аборт: протягом останніх 15 років у Великобританії відмічено неухильний ріст повторних абортів серед дівчат до 20 років. Експерти Університету Ноттінгема вимагають від національних служб охорони здоров`я і урядовців прийняти термінові заходи по вдосконаленню консультаційних і профілактичних програм статевого виховання і підвищити інформаційну обізнаність школярів про сучасні методи контрацепції.

Великобританія з 1991 по 2007 рік займає перше місце серед країн Західної Європи по рівнях підліткової вагітності і повторних абортів. Той факт, що переважна більшість народжень серед підлітків є зареєстрованими поза браком, створює труднощі для визначення точної пропорції юних матерів, які народжують другу дитину або роблять другий аборт до повноліття, говорять фахівці. Британські фізіотерапевти стурбовані такою негативною тенденцією, оскільки вагітність і особливо декілька абортів в ранньому віці несприятливо позначаються на репродуктивному і загальному жіночому здоров`ї.

ami-tass.ru