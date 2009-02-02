Вінниччина: у криницях концентрація хрому перевищена у 40-110 разів

В селищі міського типу Турбів Липовецького району Вінницької області в криницях у приватному секторі виявлено перевищення у 40-110 разів гранично допустимої концентрації хрому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Головне управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

23 січня від місцевих жителів смт. Турбів надійшло повідомлення про те, що в деяких криницях вода стала зеленуватого кольору. 26 січня працівниками обласної санепідемстанції з різних криниць взято 38 проб води.

Проведеними лабораторними дослідженнями у воді виявлено хімічний елемент – хром, перевищення ГДК якого сягає від 40 до 110 разів. Криниці забруднено на семи вулицях Турбова, на яких проживає 1070 осіб.

Можлива причина забруднення підземного водоносного горизонту - виток стоків з наявністю хромового ангідриду з території розташованого поруч цеху гальваніки ВАТ «АТЕКО» (працює з 1984 р.), де вказана речовина використовується в технологічному процесі. У двох багатоквартирних будинках, підключених до водогону ВАТ, проживає 70 осіб.

Співробітники МНС під час подвірного обходу попередили людей про небезпеку вживання води з криниць, для них здійснюється підвезення питної води.

У даний час встановлено, що воду із забруднених криниць вживало 112 осіб.

Станом на 1 лютого 2009 р. звернень від жителів смт. Турбів та навколишніх сіл до медичних закладів щодо погіршення стану здоров`я не надходило.

Довідка УНІАН. Хромовий ангідрид - оксид хрому (VI) дуже отруйний. Це досить хімічно активна речовина, здатна викликати при взаємодії з органічними речовинами спалаху і вибухи. При попаданні на шкіру оксид хрому викликає сильні подразнення, екземи й дерматити а також може спровокувати розвиток раку шкіри.